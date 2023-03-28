Новости регионов: сотрудник полиции получил ранение после обстрела поста в Ингушетии

Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии. Нападение произошло в ночь на 28 марта Несколько мужчин открыли огонь из автоматов по посту "Волга-14" в Назрановском районе. В результате был ранен один из сотрудников. После чего напавшие сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Троих подозреваемых удалось опознать. В данный момент устанавливают номера автомобиля, а на территории введен план "Перехват".

Мост на федеральной трассе М-7 "Волга" рухнул в Удмуртии. Провал образовался из-за того, что водопропускная труба не выдержала напора потока талых вод, после чего размыло грунт. Трасса связывает несколько регионов, по ней в сутки проезжают до 10 тысяч машин. Теперь участок перекрыт. На месте обрушения ведутся работы, но восстановить проезд можно будет не раньше чем через два–три дня, заявили строители.

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