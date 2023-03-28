Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08:00

Происшествия

Новости регионов: сотрудник полиции получил ранение после обстрела поста в Ингушетии

Новости регионов: сотрудник полиции получил ранение после обстрела поста в Ингушетии

Новости мира: поезд с нефтепродуктами опрокинулся в американском штате Северная Дакота

Артиллеристы ВСУ трижды за сутки открыли огонь по Донецку

"Рейд 112": на мужчину напали с ножом на Очаковском шоссе

16 человек стали жертвами схода оползня в Эквадоре

Женщина пострадала при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Шесть человек погибли во время стрельбы в школе Нэшвилла в США

Новости часа: ВСУ выпустили по ДНР свыше 100 тыс боеприпасов с начала СВО

"Московский патруль": мать троих детей может оказаться на улице из-за долгов по кредиту

"Московский патруль": в Москве задержали вора, похитившего 400 тыс рублей у пенсионерки

Неизвестные обстреляли пост полиции в Ингушетии. Нападение произошло в ночь на 28 марта Несколько мужчин открыли огонь из автоматов по посту "Волга-14" в Назрановском районе. В результате был ранен один из сотрудников. После чего напавшие сели в машину и уехали в неизвестном направлении. Троих подозреваемых удалось опознать. В данный момент устанавливают номера автомобиля, а на территории введен план "Перехват".

Мост на федеральной трассе М-7 "Волга" рухнул в Удмуртии. Провал образовался из-за того, что водопропускная труба не выдержала напора потока талых вод, после чего размыло грунт. Трасса связывает несколько регионов, по ней в сутки проезжают до 10 тысяч машин. Теперь участок перекрыт. На месте обрушения ведутся работы, но восстановить проезд можно будет не раньше чем через два–три дня, заявили строители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоНикита ПименовАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика