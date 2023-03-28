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Новости мира: поезд с нефтепродуктами опрокинулся в американском штате Северная Дакота

Новости мира: поезд с нефтепродуктами опрокинулся в американском штате Северная Дакота

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Разлив опасных веществ ликвидируют в американском штате Северная Дакота. Там произошла очередная авария на железной дороге – опрокинулся состав, перевозивший нефтепродукты для изготовления асфальта. Перевернулись 31 из 70 вагонов. Эксперты уже сообщили, что устранение утечки займет не меньше недели. Причины аварии пока не названы.

Лесные пожары продолжают тушить в Испании. Огонь охватил около 4 тысяч гектаров. Сгорела одна из деревень, а власти были вынуждены эвакуировать больше 1,5 тысячи человек. К тушению привлекли около 700 пожарных. Ситуацию осложняет погода, так как несколько дней в стране по-летнему сухо и жарко. Одновременно началось расследование причин возгорания. Предварительно, это человеческий фактор. В районе, откуда начался пожар, проводились ремонтные работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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