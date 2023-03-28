Артиллеристы ВСУ трижды за сутки открыли огонь по Донецку

Украинские артиллеристы за последние сутки трижды открывали огонь по Донецку. Как сообщили местные власти, по Калининскому району ударили из РСЗО HIMARS. Всего было выпущено четыре ракеты.

Повреждения получили многоквартирные жилые дома на трех улицах, а также школа и ясли-сад. На территории около дворца спорта "Дружба" начался пожар. Известно об одной пострадавшей, ранения получила 53-летняя женщина, сотрудник школы.

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