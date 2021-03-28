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Новости

28 марта 2021, 12:30

Происшествия

Почему люди не боятся выходить на тонкий лед

Почему люди не боятся выходить на тонкий лед

Количество пострадавших при взрыве у церкви в Индонезии возросло до 14

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на Дубнинской улице

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ДТП с участием пяти машин произошло на севере столицы

Пять машин столкнулись на севере Москвы

Машина сбила двух человек в Москве

На Москве-реке за последние дни произошло сразу несколько несчастных случаев. Один из них закончился трагически – провалившись под лед, погиб музыкант Александр Липницкий. Еще одну женщину с собакой спасателям удалось вытащить. Такие истории происходят на московских и подмосковных водоемах каждую весну. Тем не менее, люди продолжают выходить на лед, видимо, надеясь на удачу и помощь спасателей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
происшествия Наиль Губаев Никита Гмыза видео
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