Почему люди не боятся выходить на тонкий лед

На Москве-реке за последние дни произошло сразу несколько несчастных случаев. Один из них закончился трагически – провалившись под лед, погиб музыкант Александр Липницкий. Еще одну женщину с собакой спасателям удалось вытащить. Такие истории происходят на московских и подмосковных водоемах каждую весну. Тем не менее, люди продолжают выходить на лед, видимо, надеясь на удачу и помощь спасателей.

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