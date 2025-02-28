Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 28 февраля

ДТП с несколькими авто случилось в Южном Бутове. Как сообщили в департаменте транспорта, движение там сейчас затруднено. На месте работают оперативные службы города. О пострадавших пока не сообщается.

Облака могут помешать москвичам увидеть малый парад планет. На небольшом участке неба собираются Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера. В тех районах столицы, где погода позволяет, их можно наблюдать невооруженным глазом.

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