Новости регионов: водитель автобуса зацепил семь машин и влетел в остановку в Петербурге

Маршрутный автобус стал причиной массовой аварии в Петербурге. По предварительным данным, на перекрестке водитель не справился с управлением, протаранил семь машин и влетел в автобусную остановку. Как сообщили в МВД, в результате ЧП погибла женщина-пешеход, также есть пострадавшие. Причины аварии устанавливают. Возбуждено уголовное дело.

Тем временем в Волгограде полиция обнаружила две нелегальных студии, где снимали фильмы для взрослых. Все необходимое для съемок разместили в обычных квартирах. Задержаны пять человек: 36-летний организатор, два администратора и две актрисы. Возбуждено уголовное дело.

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