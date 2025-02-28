Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 13:30

Происшествия

Новости регионов: массовая смертельная авария произошла на трассе в Курской области

Новости регионов: массовая смертельная авария произошла на трассе в Курской области

Новости регионов: массовая авария произошла в Курской области

Сотрудники ФСБ в Москве предотвратили теракт против митрополита Тихона

Группу лиц задержали по подозрению в торговле младенцем в Подмосковье

ФСБ пресекла покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве

Новости регионов: сильный туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Калининграда

Грузовик врезался в столб на Сиреневом бульваре в Москве

Автомобиль сбил курьера на Тушинской улице в Москве

Новости регионов: девять автомобилей попали в дорожную аварию в Башкирии

Новости регионов: в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП

Массовая авария произошла в Курской области. Утром 28 февраля в тумане столкнулись 12 машин, из которых 7 легковых и 3 грузовика. В результате ДТП 4 человека погибли, еще 5 госпитализированы. Трасса полностью перекрыта, на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции.

Между тем масштабная спасательная операция развернулась на Сахалине. 200 рыбаков оказались оторванными от берега на огромной льдине. ЧП случилось в районе села Лесное.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионыДТПвидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика