Новости регионов: массовая смертельная авария произошла на трассе в Курской области

Массовая авария произошла в Курской области. Утром 28 февраля в тумане столкнулись 12 машин, из которых 7 легковых и 3 грузовика. В результате ДТП 4 человека погибли, еще 5 госпитализированы. Трасса полностью перекрыта, на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции.

Между тем масштабная спасательная операция развернулась на Сахалине. 200 рыбаков оказались оторванными от берега на огромной льдине. ЧП случилось в районе села Лесное.

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