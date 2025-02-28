Новости регионов: массовая авария произошла в Курской области

Массовая авария произошла в Курской области. Утром 28 февраля в тумане столкнулись 12 машин. Четыре человека погибли, еще пятеро госпитализированы. Трасса полностью перекрыта, на месте работают экстренные службы и сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Сотни рыбаков на Сахалине оказались на огромной льдине, оторванными от берега. ЧП случилось в районе села Лесное, 200 человек едва не уплыли в открытое море. Пока трещина была небольшой, людей переправляли на подручных средствах. Остальных спасает МЧС.

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