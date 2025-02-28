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28 февраля, 13:15

Происшествия

Группу лиц задержали по подозрению в торговле младенцем в Подмосковье

Группу лиц задержали по подозрению в торговле младенцем в Подмосковье

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Подозреваемых в торговле младенцем задержали в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Среди фигурантов – супружеская пара, работник частного медцентра и роженица. Ведомство уточнило, что в феврале 2025 года супруги связались с беременной женщиной, находившейся в России незаконно, и предложили ей продать ребенка.

Медработница одного из частных медцентров Щелкова пообещала помочь им с родами и оформлением документов за 150 тысяч рублей. В итоге женщина рожала по паспорту покупательницы, а после выписки передала сына в обмен на денежный перевод, указали в СК.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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