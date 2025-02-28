28 февраля, 13:15Происшествия
Группу лиц задержали по подозрению в торговле младенцем в Подмосковье
Подозреваемых в торговле младенцем задержали в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Среди фигурантов – супружеская пара, работник частного медцентра и роженица. Ведомство уточнило, что в феврале 2025 года супруги связались с беременной женщиной, находившейся в России незаконно, и предложили ей продать ребенка.
Медработница одного из частных медцентров Щелкова пообещала помочь им с родами и оформлением документов за 150 тысяч рублей. В итоге женщина рожала по паспорту покупательницы, а после выписки передала сына в обмен на денежный перевод, указали в СК.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.