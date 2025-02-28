Участок Калужско-Рижской линии метро закроют 1 и 2 марта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 февраля, 11:30

Происшествия

ФСБ пресекла покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве

ФСБ пресекла покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве

Новости регионов: сильный туман стал причиной задержки рейсов в аэропорту Калининграда

Грузовик врезался в столб на Сиреневом бульваре в Москве

Автомобиль сбил курьера на Тушинской улице в Москве

Новости регионов: девять автомобилей попали в дорожную аварию в Башкирии

Новости регионов: в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело после ДТП

Певцу Буйнову может грозить лишение водительских прав после наезда на женщину

Новости мира: несколько городов в Бразилии ушли под воду

В Госдуме предложили ужесточить наказание для владельцев собак за гибель людей

Автомобиль сбил курьера на электровелосипеде в столичном Покровском-Стрешневе

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Покушение готовила военная разведка Украины. Задержаны два человека: клирик и помощник метрополита. При обыске у них нашли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика