ФСБ пресекла покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона в Москве. Об этом сообщает Центр общественных связей Федеральной службы безопасности.

Покушение готовила военная разведка Украины. Задержаны два человека: клирик и помощник метрополита. При обыске у них нашли самодельное взрывное устройство и два поддельных украинских паспорта.

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