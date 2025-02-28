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28 февраля, 08:45

Происшествия

Новости регионов: девять автомобилей попали в дорожную аварию в Башкирии

Новости регионов: девять автомобилей попали в дорожную аварию в Башкирии

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Девять автомобилей попали в дорожную аварию в Башкирии. ДТП произошло на трассе Уфа – Оренбург. Предварительно, погибших нет. По меньшей мере два человека получили травмы. Им оказали первую помощь. Вероятно, авария случилась из-за того, что водители не соблюдали дистанцию в условиях сильного тумана. На месте ДТП дорожные инспекторы организовали реверсивное движение по одной полосе.

Сильная метель парализует движение транспорта в Дагестане. Из-за ураганного ветра и снега видимость на дорогах нулевая. В нескольких районах пришлось перекрыть движение. Ситуация особенно осложнена в высокогорных районах, там расчистку дорог осложняет опасность схода лавин. Водителям остается дожидаться, когда метель утихнет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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