Новости мира: таксисты устроили забастовку в Афинах

Массовая транспортная забастовка проходит в Греции. Так, в Афинах 28 февраля на работу не вышли таксисты. Они требуют сохранить ставки НДС на уровне 13%, свободный проезд по выделенным полосам и ввести ограничения для частников. Кроме того, работать в этот день отказываются авиадиспетчеры и железнодорожники, еще к забастовке присоединились машинисты метро.

Власти Техаса объявили чрезвычайное положение в 60 округах штата из-за природных пожаров. Их площадь увеличилась до 129 тысяч гектаров. Жители нескольких городов вынуждены покинуть свои дома. Помимо этого, в северной части штата эвакуировали две больницы, а еще прекратил работу завод по производству ядерного оружия, так как огонь подошел к нему почти вплотную. По последним данным спасателей, пострадавших в результате пожаров нет.

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