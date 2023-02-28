Атаки украинских беспилотников произошли в пяти российских регионах за сутки. В подмосковной Коломне дрон упал возле газовой станции, но не успел ничего повредить. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вероятной целью атаки был объект гражданской инфраструктуры. Он добавил, что никто из жителей также не пострадал. Ситуацией занимается ФСБ.

Власти Брянской области сообщили об одном сбитом беспилотнике. Кроме того, в Минобороны РФ рассказали, что российские военные сорвали атаку украинских дронов на Кубани и в Адыгее. В Туапсе беспилотники пытались атаковать нефтебазу, но повредили хозпостройки.

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