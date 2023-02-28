28 февраля, 17:30Общество
Новости часа: дело о нарушении безопасности завели после посадки вертолета под Мурманском
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после жесткой посадки вертолета под Мурманском. Об этом сообщили в СК РФ.
Москвичей просят быть осторожнее при сильном ветре вечером 28 февраля. Обещают порывы до 17 метров в секунду. О погодных условиях предупредили в комплексе городского хозяйства.
Почти полмиллиона жителей Турции остались без крова после землетрясений. О количестве пострадавших сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.