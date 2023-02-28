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Новости

Новости

28 февраля, 17:30

Общество

Новости часа: дело о нарушении безопасности завели после посадки вертолета под Мурманском

Новости часа: дело о нарушении безопасности завели после посадки вертолета под Мурманском

Новости часа: Путин заявил, что нужно усилить работу контрразведки из-за действий Запада

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Мурманской области

Новости часа: Путин поручил ФСБ держать под особым контролем российско-украинскую границу

Вертолет разбился в трех километрах от аэропорта Мурманска

Новости часа: беспилотник упал под Коломной

В Минэнерго Подмосковья сообщили о штатной работе газораспределительных сетей в Коломне

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

Новости часа: Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Две крупные аварии произошли на магистральных водоводах в Крыму

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Уголовное дело о нарушении правил безопасности завели после жесткой посадки вертолета под Мурманском. Об этом сообщили в СК РФ.

Москвичей просят быть осторожнее при сильном ветре вечером 28 февраля. Обещают порывы до 17 метров в секунду. О погодных условиях предупредили в комплексе городского хозяйства.

Почти полмиллиона жителей Турции остались без крова после землетрясений. О количестве пострадавших сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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происшествиярегионыобществопогодаза рубежомвидеоРоман Карлов
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