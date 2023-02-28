Новости часа: беспилотник упал под Коломной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье упал беспилотник. Жертв и разрушений нет, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Сочи более 10 тысячи жителей остались без воды из-за оползня, повредившего водопровод. Об этом сообщили в ТАСС.

МВД предлагает ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в РФ – 90 дней за год. Законопроектом предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание.