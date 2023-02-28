Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15:30

Общество

Новости часа: беспилотник упал под Коломной

Новости часа: беспилотник упал под Коломной

В Минэнерго Подмосковья сообщили о штатной работе газораспределительных сетей в Коломне

Упавший в Подмосковье беспилотник оказался иностранным

Новости часа: Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Две крупные аварии произошли на магистральных водоводах в Крыму

Беспилотник упал в Коломне вблизи объекта гражданской инфраструктуры

В Горловке продолжили устранять разрушения после ночного обстрела ВСУ

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Новости часа: все временные ограничения в небе над Санкт-Петербургом сняты

Крупный канал распространения синтетических наркотиков пресекли в Подмосковье

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Подмосковье упал беспилотник. Жертв и разрушений нет, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Сочи более 10 тысячи жителей остались без воды из-за оползня, повредившего водопровод. Об этом сообщили в ТАСС.

МВД предлагает ввести единый срок краткосрочного пребывания иностранцев в РФ – 90 дней за год. Законопроектом предлагается ввести три миграционных режима: краткосрочное пребывание, долгосрочное пребывание и постоянное проживание.

Читайте также
происшествиярегионыобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика