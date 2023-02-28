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Новости

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Общество

Новости часа: Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Новости часа: Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Две крупные аварии произошли на магистральных водоводах в Крыму

Беспилотник упал в Коломне вблизи объекта гражданской инфраструктуры

В Горловке продолжили устранять разрушения после ночного обстрела ВСУ

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Новости часа: все временные ограничения в небе над Санкт-Петербургом сняты

Крупный канал распространения синтетических наркотиков пресекли в Подмосковье

Новости часа: небо над Санкт-Петербургом открыто

Евпатория осталась без воды из-за аварии на водоводе

Новости часа: аэропорт Пулково не принимает и не отправляет самолеты до 12 часов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ночь на 28 февраля Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее. Попытки подавлены, сообщили в Минобороны РФ.

Минстрой призвал девелоперов строить в новых регионах России. В ведомстве пообещали максимальную поддержку.

На Рижском вокзале возведут две новые платформы и кассовый павильон. Реконструкция начнется с 1 марта. Об этом рассказали в компании "Московская железная дорога".

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