Новости часа: Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В ночь на 28 февраля Киев попытался применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее. Попытки подавлены, сообщили в Минобороны РФ.

Минстрой призвал девелоперов строить в новых регионах России. В ведомстве пообещали максимальную поддержку.

На Рижском вокзале возведут две новые платформы и кассовый павильон. Реконструкция начнется с 1 марта. Об этом рассказали в компании "Московская железная дорога".