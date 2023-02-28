Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Минобороны России сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники на территории Краснодарского края и в Адыгее. Российские подразделения радиоэлектронной борьбы вмешались в ситуацию.

Ранее телеграм-канал публиковал предположительный момент взрыва на нефтебазе в Туапсе. По официальной информации, хлопок произошел в хозяйственной постройке. Известно, что нефтяные резервуары остались невредимы.

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