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Происшествия

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее

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Минобороны России сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники на территории Краснодарского края и в Адыгее. Российские подразделения радиоэлектронной борьбы вмешались в ситуацию.

Ранее телеграм-канал публиковал предположительный момент взрыва на нефтебазе в Туапсе. По официальной информации, хлопок произошел в хозяйственной постройке. Известно, что нефтяные резервуары остались невредимы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоРоман Карлов
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