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Минобороны РФ сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники в Краснодарском крае и Адыгее
Минобороны России сообщило о попытках ВСУ применить беспилотники на территории Краснодарского края и в Адыгее. Российские подразделения радиоэлектронной борьбы вмешались в ситуацию.
Ранее телеграм-канал публиковал предположительный момент взрыва на нефтебазе в Туапсе. По официальной информации, хлопок произошел в хозяйственной постройке. Известно, что нефтяные резервуары остались невредимы.
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