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Крупный канал распространения синтетических наркотиков пресекли в Подмосковье

Крупный канал распространения синтетических наркотиков пресекли в Подмосковье

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В Подмосковье полицейские пресекли крупный канал распространения синтетических наркотиков. Как выяснилось, преступный бизнес организовал семейный подряд. Отец и сын создали собственный интернет-магазин, а распространяли товар через систему так называемых тайников-закладок.

Одного из дельцов поймали с поличным. Его автомобиль остановили в районе Ступино, а во время обысков в багажнике нашли семь килограммов запрещенного препарата. Второго задержали по месту жительства.

Оба фигуранта дела отправлены под стражу. Им грозит до восьми лет лишения свободы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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