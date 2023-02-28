Журналисты КНР восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"

Китайские журналисты полностью восстановили хронологию событий до и после диверсии на "Северных потоках". Видеоролик появился в Сети.

В нем говорится о событиях, которые предшествовали взрывам. В частности, в ролике вспомнили про угрозы президента США Джо Байдена, который в одном из своих заявлений до событий на Украине говорил, что "Северный поток" перестанет существовать.

По мнению журналистов, за 190 дней до теракта спецгруппа выдвинулась в Норвегию, чтобы найти подходящее место для подрыва. А в день диверсии американский самолет-разведчик сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку на газопроводах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.