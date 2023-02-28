Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10:45

Происшествия

Журналисты КНР восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"

Журналисты КНР восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"

Новости регионов: 14-километровый затор образовался на трассе Екатеринбург – Пермь

Новости мира: 12 человек госпитализировали из-за торнадо в штате Оклахома

Студентов эвакуировали из общежития МГТУ имени Баумана в Москве из-за "минирования"

Белгородские власти заявили об атаке украинских дронов

Станцию "Спортивная" открыли для пассажиров после задымления

Китайские журналисты восстановили хронологию событий при диверсиях на "Северных потоках"

Задымление произошло на станции метро "Спортивная"

"Мосгортранс" выделил 40 автобусов КМ от станции "Парк культуры" до "Университета"

Задымление произошло на станции метро "Спортивная"

Китайские журналисты полностью восстановили хронологию событий до и после диверсии на "Северных потоках". Видеоролик появился в Сети.

В нем говорится о событиях, которые предшествовали взрывам. В частности, в ролике вспомнили про угрозы президента США Джо Байдена, который в одном из своих заявлений до событий на Украине говорил, что "Северный поток" перестанет существовать.

По мнению журналистов, за 190 дней до теракта спецгруппа выдвинулась в Норвегию, чтобы найти подходящее место для подрыва. А в день диверсии американский самолет-разведчик сбросил гидроакустический буй, который и привел в действие взрывчатку на газопроводах.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика