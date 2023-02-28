Новости мира: 12 человек госпитализировали из-за торнадо в штате Оклахома

Как минимум 12 человек госпитализированы в американском штате Оклахома, над которым пронеслись несколько мощных торнадо. Вихри срывали с домов крыши, валили стены, деревья и столбы, в итоге без света остались 12 тысяч домов и предприятий. Стихия опрокидывала машины, поэтому часть дорог оказалась заблокированной.

Баннеры с фотографиями погибших детей Донбасса развернули митингующие во Франции. Там состоялись акции в поддержку населения региона и против поставок оружия Украине. Люди с российскими флагами вышли на улицы городов Жирон, Роан и Версаль, в том числе у зданий военной компании, которая производит гаубицы "Цезарь", которые Париж отправляет Киеву.

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