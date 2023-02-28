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Происшествия

Белгородские власти заявили об атаке украинских дронов

Белгородские власти заявили об атаке украинских дронов

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Белгородские власти рассказали об атаке украинских дронов. Как сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, системы ПВО сбили реактивные беспилотники "Стриж", которые летели в сторону электроподстанции.

На улицах Белгорода нашли обломки трех аппаратов. Рядом в домах выбиты стекла, а также незначительные повреждения получили несколько автомобилей. Кроме того, один из подбитых беспилотников залетел в окно квартиры. Никто не пострадал, но людей перевезли в гостиницу, пока на месте работают спецслужбы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
происшествиярегионывидеоНикита Пименов
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