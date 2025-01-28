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28 января, 13:30

Происшествия

Новости регионов: взрыв прогремел в производственном цехе в Амурской области

Новости регионов: взрыв прогремел в производственном цехе в Амурской области

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Взрыв произошел в цехе на одном из производств в Белогорске Амурской области. На месте ЧП работают сотрудники МЧС. Часть помещения разрушена. Работники эвакуировались самостоятельно, однако спасатели продолжают поиски одного человека, который может находиться под завалами.

Между тем специалисты продолжают работы по ликвидации загрязнения мазутом акватории Черного моря. Обследовано 5 650 квадратных километров поверхности. Водолазные группы МЧС России активно обследуют дно и собирают нефтепродукты в районе причала Витязево. С начала работ на пляжах уже собрано более 176 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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