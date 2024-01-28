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28 января, 21:00

Общество

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

Зрителям отмененных спектаклей в Театре сатиры вернут деньги

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В театре Моссовета прокомментировали ситуацию с пожаром в Театре сатиры

Зрителям спектаклей, отмененных в Театре сатиры из-за пожара, пообещали вернуть деньги. На вечер там были запланированы два показа. Когда будут следующие спектакли, представители учреждения сообщат чуть позже.

Начался ремонт Лефортовского автомобильного тоннеля, который считается самым протяженным. Работы идут по ночам, чтобы минимизировать затруднения на ТТК. Специалисты поэтапно перекрывают по одной полосе.

В прошлом году в городе открылись 49 новых центров московского долголетия. Участники проекта могут получить новую профессию, изучить иностранные языки или сыграть в мюзикле, отметил Сергей Собянин. По его словам, старшему поколению доступно уже девять программ профессиональной переподготовки.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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