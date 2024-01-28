Новости часа: вечерние спектакли в Театре сатиры отменили для завершения работ МЧС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечерние спектакли в Театре сатиры отменили для завершения работ МЧС. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Десять предприятий зоны "Технополис Москва" участвуют в конкурсе новых брендов "Знай наших". Об этом рассказал департамент промышленной политики.

На территории будущего музея киностудии имени Горького откроют временную выставку. Об это сообщается на сайте мэра столицы.