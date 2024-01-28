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Новости

28 января, 17:30

Экономика

Новости часа: вечерние спектакли в Театре сатиры отменили для завершения работ МЧС

Новости часа: вечерние спектакли в Театре сатиры отменили для завершения работ МЧС

Новости часа: зрители отмененного спектакля в Театре сатиры получили новые билеты

Подъезд аварийной пятиэтажки обрушился в Ростове-на-Дону

Вечерние спектакли в Театре сатиры отменили из-за пожара

Новости регионов: пожар произошел в больнице № 18 в Казани

Новости часа: пожар в Театре сатиры ликвидировали – МЧС РФ

Новости мира: в Стамбуле произошло вооруженное нападение в католической церкви

В театре Моссовета прокомментировали ситуацию с пожаром в Театре сатиры

Движение транспорта изменили около Театра сатиры из-за пожара

Пожар потушили в здании Театра сатиры в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Вечерние спектакли в Театре сатиры отменили для завершения работ МЧС. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Десять предприятий зоны "Технополис Москва" участвуют в конкурсе новых брендов "Знай наших". Об этом рассказал департамент промышленной политики.

На территории будущего музея киностудии имени Горького откроют временную выставку. Об это сообщается на сайте мэра столицы.

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