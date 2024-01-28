Подъезд аварийной пятиэтажки обрушился в Ростове-на-Дону

Подъезд аварийного пятиэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону. Как сообщили в городской администрации, обрушение дома может продолжиться из-за неустойчивости конструкции. Известно, что в пункте временного размещения находятся более 50 человек.

Трещину в подъезде жители заметили вечером 27 января и сообщили спасателям. Сотрудники МЧС отключили пятиэтажку от газового снабжения и эвакуировали 95 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.