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28 января, 16:30

Происшествия

Подъезд аварийной пятиэтажки обрушился в Ростове-на-Дону

Подъезд аварийной пятиэтажки обрушился в Ростове-на-Дону

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Подъезд аварийного пятиэтажного дома обрушился в Ростове-на-Дону. Как сообщили в городской администрации, обрушение дома может продолжиться из-за неустойчивости конструкции. Известно, что в пункте временного размещения находятся более 50 человек.

Трещину в подъезде жители заметили вечером 27 января и сообщили спасателям. Сотрудники МЧС отключили пятиэтажку от газового снабжения и эвакуировали 95 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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