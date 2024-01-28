Новости регионов: автобус из Москвы столкнулся с грузовиком под Краснодаром

Автобус из Москвы столкнулся с грузовиком под Краснодаром. Погибли пять человек, в том числе водители автобуса и большегруза. Известно, что 13 пассажиров пострадали, их увезли в больницы Павловского района Краснодарского края. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В Ростове-на-Дону рухнула стена пятиэтажного дома. Жители заметили трещину незадолго до обрушения и успели сообщить спасателям. Сотрудники МЧС отключили здание от газового снабжения и эвакуировали 80 человек, их отправили в пункт временного размещения.

В Нижнем Новгороде 43 тысячи человек остались без отопления. Из-за прорыва трубопровода тепло не поступает в 214 жилых домов, а также в несколько детских садов, школ и больниц. Местные жители отмечают, что подобные аварии происходят часто – с начала 2024 года насчитали уже около 30 таких случаев.

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