В посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

Россиян среди пострадавших в двух ДТП с туристами в Турции нет. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Микроавтобус с туристами по пути из Стамбула в Каппадокию врезался в столб и перевернулся. Травмы в результате ДТП получили 14 человек, в том числе водитель и гид. Все пострадавшие доставлены в больницы. Состояние четырех человек медики оценивают как тяжелое.

Также перевернулся еще туристический микроавтобус у турецкой деревни Акташ. В результате происшествия скончался 59-летний пассажир, пострадали 27 человек.

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