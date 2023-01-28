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28 января, 18:15

Происшествия

В посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

В посольстве РФ сообщили, что россиян среди пострадавших в двух ДТП в Турции нет

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Россиян среди пострадавших в двух ДТП с туристами в Турции нет. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Микроавтобус с туристами по пути из Стамбула в Каппадокию врезался в столб и перевернулся. Травмы в результате ДТП получили 14 человек, в том числе водитель и гид. Все пострадавшие доставлены в больницы. Состояние четырех человек медики оценивают как тяжелое.

Также перевернулся еще туристический микроавтобус у турецкой деревни Акташ. В результате происшествия скончался 59-летний пассажир, пострадали 27 человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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