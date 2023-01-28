28 января, 17:15Происшествия
В Курске с помощью беспилотника спасли замерзающего в поле мужчину
В Курске сотрудники МЧС с помощью беспилотника спасли замерзающего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем телеграм-канале.
Мужчина лежал в поле на холодной земле без движения. Спасатели передали координаты его местонахождения сотрудникам полиции.
Оказалось, что в результате сильного алкогольного опьянения он упал на землю и потерял сознание. Его привели в чувство и отвезли домой.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.