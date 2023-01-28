Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 января, 17:15

Происшествия

В Курске с помощью беспилотника спасли замерзающего в поле мужчину

В Курске с помощью беспилотника спасли замерзающего в поле мужчину

Land Cruiser сгорел на севере Москвы

Две иномарки устроили дрифт в Мытищах

СК начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье

Движение в районе метро "Каширская" восстановили

Новости часа: движение машин ограничили у метро "Каширская" из-за пожара

В Подмосковье разбирают завалы на месте пожара на складе "Синдика"

Четырех человек спасли при пожаре на станции метро "Каширская"

Устроивший стрельбу в Иерусалиме во второй раз оказался 13-летним подростком

Пожар в вестибюле станции метро "Каширская" ликвидирован

В Курске сотрудники МЧС с помощью беспилотника спасли замерзающего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем телеграм-канале.

Мужчина лежал в поле на холодной земле без движения. Спасатели передали координаты его местонахождения сотрудникам полиции.

Оказалось, что в результате сильного алкогольного опьянения он упал на землю и потерял сознание. Его привели в чувство и отвезли домой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика