В Курске с помощью беспилотника спасли замерзающего в поле мужчину

В Курске сотрудники МЧС с помощью беспилотника спасли замерзающего мужчину. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства в своем телеграм-канале.

Мужчина лежал в поле на холодной земле без движения. Спасатели передали координаты его местонахождения сотрудникам полиции.

Оказалось, что в результате сильного алкогольного опьянения он упал на землю и потерял сознание. Его привели в чувство и отвезли домой.

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