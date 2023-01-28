СК начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье

Следственный комитет начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, разговаривают с собственниками помещений, опрашивают очевидцев.

Пожар произошел в ночь на субботу. Площадь возгорания превышала две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

