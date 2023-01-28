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28 января, 15:30

Происшествия

СК начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье

СК начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье

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Следственный комитет начал проверку после пожара на складе рынка "Синдика" в Подмосковье. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место происшествия, разговаривают с собственниками помещений, опрашивают очевидцев.

Пожар произошел в ночь на субботу. Площадь возгорания превышала две тысячи квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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