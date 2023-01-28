"Актуальный репортаж": на россиянку завели дело из-за подделок Louis Vuitton

Россиянка должна Louis Vuitton почти 800 тысяч рублей за ввоз подделок. На нее завели уголовное дело из-за сумок и туфель, которые были обнаружены на российской границе.

Женщина сделала заказ в одном из бутиков Турции, где продают люксовые реплики. Посылки да нее так и не доехали, и при этом теперь ее придется предстать перед судом.

Как не попасть в неприятную ситуацию, заказывая что-либо за границей? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

