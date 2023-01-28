Премьер Израиля заявил о принятии ряда решений после теракта в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о принятии ряда немедленных решений после теракта в синагоге в Восточном Иерусалиме. Политик уже посетил место трагедии.

Она произошла накануне, в Международный день памяти жертв Холокоста. Вооруженный мужчина зашел в синагогу и открыл огонь. Погибли семь человек, еще десять были ранены. Информации о пострадавших среди россиян не поступало.

По данным спецслужб, террориста застрелили при попытке бегства. Личность преступника уже установлена. Это житель арабского района города.

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