Жители Пушкина пожаловались на еженедельный намаз в местном дворце спорта

В подмосковном Пушкине ведут проверку после жалоб на мусульманскую общину. Местные жители недовольны еженедельным намазом, который проходит в здании дворца спорта.

Каждую пятницу десятки мужчин собираются там на коллективную молитву. Помещение им пришлось арендовать, поскольку рядом нет мечети. Родители юных спортсменов оказались недовольны таким соседством и теперь требуют проверить законность нецелевого использования зала.

Директор дворца спорта между тем заявил, что в зале после намаза проводят уборку, а спорткомплексу при этом как-то необходимо зарабатывать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

