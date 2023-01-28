Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Происшествия

Жители Пушкина пожаловались на еженедельный намаз в местном дворце спорта

Жители Пушкина пожаловались на еженедельный намаз в местном дворце спорта

В Красногорске начали разбор завалов после пожара на складе "Синдика"

Нападение со стрельбой произошло в синагоге в Восточном Иерусалиме

Суд отправил в СИЗО главу IT-управления ФТС Васильева

Количество погибших в теракте в Иерусалиме увеличилось до 8 человек

Эксперты назвали причины аварии с вертолетом Ми-8 в аэропорту Внуково

Пятеро человек погибли при стрельбе в Иерусалиме

"Московский патруль": Транспортная полиция проводит борьбу с нелегальными торговцами

"Московский патруль": потасовка произошло возле ночного клуба в центре Москвы

"Московский патруль": Сотрудники полиции задержали вора в подмосковных Люберцах

В подмосковном Пушкине ведут проверку после жалоб на мусульманскую общину. Местные жители недовольны еженедельным намазом, который проходит в здании дворца спорта.

Каждую пятницу десятки мужчин собираются там на коллективную молитву. Помещение им пришлось арендовать, поскольку рядом нет мечети. Родители юных спортсменов оказались недовольны таким соседством и теперь требуют проверить законность нецелевого использования зала.

Директор дворца спорта между тем заявил, что в зале после намаза проводят уборку, а спорткомплексу при этом как-то необходимо зарабатывать. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярелигиявидеоИван Лозовой
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика