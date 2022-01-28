Скорая помощь и еще два автомобиля столкнулись на Саввинской набережной

В Москве на Саввинской набережной произошла авария. Там столкнулись машина скорой и еще два автомобиля.

На место уже приехали сотрудники ГИБДД. О пострадавших и причинах происшествия не сообщается. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.