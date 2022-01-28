Фура с кирпичами врезалась в отбойник на Симферопольском шоссе

На Симферопольском шоссе фура с кирпичами врезалась в отбойник. Инцидент произошел около деревни Стрелково.

Кирпичи рассыпались по дороге, на движение это не повлияло. На месте работает полиция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.