Новости мира: часть трибуны рухнула во время футбольного матча в Испании

В Испании во время футбольного матча рухнула часть трибуны. После победного гола футболисты одной из команд подбежали к восторженным фанатам, но заграждение гостевого сектора не выдержало. Несколько десятков болельщиков упали с трибуны. В давке никто не погиб, но пять человек с травмами увезли в больницу.

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня. Об этом сообщила Пограничная служба киргизского Государственного комитета национальной безопасности. Накануне вечером на границе началась перестрелка между военными двух стран. Киргизская сторона обвинила таджикскую в применении минометов и гранатометов.

По предварительным данным, пострадали четверо военнослужащих. Жителей сел, которые находятся в зоне конфликта, эвакуировали. В свою очередь, в Душанбе заявили, что Бишкек задействовал беспилотники и нарушил воздушные границы страны. По данным Госкомитета нацбезопасности Таджикистана, при перестрелке пострадали и мирные жители. Один человек погиб.

