28 января 2020, 08:15Происшествия
В Москве ожидается новое заседание по делу "Седьмой студии"
В Москве должно пройти новое заседание по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении фигурантов готовят третью экспертизу. Предыдущие обвинение считает необъективными.
В этот раз независимыми экспертами выбрали специалистов из Театрального училища Щепкина и МХАТа имени Горького.
Руководство "Седьмой студии" подозревают в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на развитие проекта "Платформа". Резонансный процесс длится уже с 2017 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.