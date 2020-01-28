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28 января 2020, 08:15

Происшествия

В Москве ожидается новое заседание по делу "Седьмой студии"

В Москве ожидается новое заседание по делу "Седьмой студии"

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В Москве должно пройти новое заседание по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении фигурантов готовят третью экспертизу. Предыдущие обвинение считает необъективными.

В этот раз независимыми экспертами выбрали специалистов из Театрального училища Щепкина и МХАТа имени Горького.

Руководство "Седьмой студии" подозревают в хищении 133 миллионов рублей, выделенных на развитие проекта "Платформа". Резонансный процесс длится уже с 2017 года. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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