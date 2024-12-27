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Новости

27 декабря, 18:15

Происшествия

В Чечне объявили 28 декабря Днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Актау

В Чечне объявили 28 декабря Днем траура по погибшим в авиакатастрофе в Актау

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Власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура в связи с крушением самолета, летевшего в Грозный. Тем временем авиакомпания Azerbaijan Airlines приостановит полеты еще в три российских города: Владикавказ, Нижний Новгород и Саратов.

Решение будет действовать до окончания расследования, которому 27 декабря подключились специалисты из Бразилии, где выпустили разбившийся Embraer 190. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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