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27 декабря, 11:15

Происшествия

Московские волонтеры спасают природу Краснодарского края после экологической катастрофы

Московские волонтеры спасают природу Краснодарского края после экологической катастрофы

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Волонтеры из Москвы присоединились к ликвидации последствий экологической катастрофы на побережье Черного моря. Они помогают собирать загрязненный нефтепродуктами песок и спасают тысячи птиц, пострадавших от мазута.

На помощь пернатым открыт центр в поселке Витязево неподалеку от Анапы. Там птиц очищают от мазута и предоставляют необходимое лечение. По словам орнитолога Александра Дворецкова, токсичные вещества вызывают у птиц серьезное отравление, поэтому помощь им требуется незамедлительно.

Разлив мазута нанес серьезный ущерб морской флоре и фауне. На сегодняшний день с побережья Анапы и Темрюкского района вывезено более 23 тысяч тонн загрязненного грунта. В ликвидации последствий участвуют свыше 10 тысяч человек и 360 единиц техники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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