Новости регионов: в Архангельске подросток устроил пожар в офисе политической партии

В Архангельске 16-летний подросток устроил пожар в офисе политической партии, который расположен на первом этаже жилого дома. По данным следствия, подозреваемый разбил окно, залил легковоспламеняющуюся жидкость и поджог ее. Огонь оперативно потушили пожарные, а через несколько часов задержали подростка. На допросе он рассказал, что в интернете искал подработку и согласился за деньги совершить поджог.

Ученые предложили способ очистки песка от мазута, который выбрасывает на пляжи Краснодарского края после крушения танкеров. Грунт можно промывать горячей водой или обрабатывать перегретым паром, а когда пленка поднимется, то убирать ее. Такой способ позволит отделить чистый песок от нефтяного загрязнения, при этом делать это можно на пляжах и не вывозить грунт на полигоны. Сообщается, что на Кубань уже пребыла установка для откачки мазута из затонувших танкеров. Сейчас идет разгрузка контейнеров и подготовка для испытания оборудования на берегу.

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