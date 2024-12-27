Новости регионов: в Приморье хлеб для детей пекли в антисанитарных условиях

В Приморье прокуратура выявила множественные нарушения санитарных норм в пекарне, которая поставляла выпечку в школы и детские сады. Работники не имели санитарных книжек и не были официально трудоустроены. Продукцию готовили в неприспособленных для этого помещениях. Кроме того, они использовали сырье с истекшим сроком годности. После вмешательства прокуратуры все контракты на поставку были расторгнуты.

На Международной космической станции космонавты отметили Рождество. "Роскосмос" дал возможность увидеть, как на орбите проходила подготовка к празднику. Видео опубликовали накануне. На кадрах члены экипажа за одним столом украшали рождественское печенье.

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