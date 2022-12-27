В Москве в районе Чертаново Южное пассажир без билета сломал руку контролеру в автобусе. Женщина-контролер выявила нарушителя и попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Мужчина попытался сбежать и устроил потасовку. В итоге женщина выпала из автобуса и сломала руку. Безбилетника уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.