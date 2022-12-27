Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 декабря, 23:15

Происшествия

В районе Чертаново Южное пассажир без билета сломал руку контролеру в автобусе

В районе Чертаново Южное пассажир без билета сломал руку контролеру в автобусе

Первое судно с российскими удобрениями прибудет в Африку 31 декабря

Мосгорсуд вынес приговор бывшему сенатору от КЧР Рауфу Арашукову и его отцу

"Московский патруль": мужчину с наркотическим веществом задержали в столице

"Московский патруль": преступники устроили шоу, чтобы похитить человека

"Московский патруль": задержаны сотрудники фирмы по продаже дорогостоящих иномарок

"Московский патруль": Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

ВСУ за три часа выпустили по населенным пунктам 60 снарядов

Пожар произошел в жилом доме на Краснобогатырской улице

Экс-сенатор Арашуков и его отец получили пожизненные сроки за убийства

В Москве в районе Чертаново Южное пассажир без билета сломал руку контролеру в автобусе. Женщина-контролер выявила нарушителя и попросила показать паспорт, чтобы выписать постановление. Мужчина попытался сбежать и устроил потасовку. В итоге женщина выпала из автобуса и сломала руку. Безбилетника уже задержали. Возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до 10 лет заключения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика