Мощный ураган унес жизни 57 человек на восточном побережье США

Сильнейший ураган, обрушившийся на восточное побережье США, унес жизни уже 57 человек. Некоторые замерзли в своих машинах, откуда не смогли выбраться.

Катаклизм уже назвали худшей метелью в истории страны. Отменены более пяти тысяч рейсов, миллионы людей остались без электричества. Кроме того, температура опустилась до -45 градусов, а сугробы выросли до полутора метров.

Многие жители оказались в ловушке в собственных домах, так как дороги замело. В ряде штатов объявлено чрезвычайное положение. Для помощи в борьбе с последствиями стихии задействовали бойцов Национальной гвардии.

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