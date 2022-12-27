Сотрудники ФСБ назвали имена диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию РФ

В ФСБ назвали имена диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию России со стороны Украины. Все диверсанты являлись украинскими гражданами с позывными "Святоша", "Тарасий", "Апполон".

Группу ликвидировали на границе с Брянской областью. Сотрудники ФСБ изъяли немецкие пистолеты-пулеметы и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.