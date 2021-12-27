Прокуратура просит суд запретить ролики блогера, проехавшегося по ТЦ на спорткаре

Прокуратура просит суд запретить и удалить 2 ролика блогера Михаила Литвина. Речь идет о видео, на котором молодой человек катается по торговому центру в Подмосковье на красном BMW.

Представители торгового центра ранее заявили, что ролик постановочный, а блогер договорился с ними об аренде помещений ТЦ ночью, чтобы снять видео. Правда, по их словам, тема, которую заявил Литвин, в итоге не имеет никакого отношения к контенту, опубликованному в Сети.

Блогер просил разрешение на съемки, чтобы продвигать образовательный курс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.