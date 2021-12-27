Грузовик с пропаном загорелся на Киевском шоссе

На Киевском шоссе загорелся грузовик с пропаном, сообщают информационные агентства. По некоторым данным, есть угроза взрыва.

В настоящее время движение по Киевскому шоссе в обоих направлениях перекрыто. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.