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Происшествия

13:15

Задержаны еще два участника банды Хаттаба, напавшие на Дагестан в 1999 году

происшествия видео Мария Рыбакова Иван Базанов безопасность

Задержаны еще два участника банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, участвовавшие в нападении на Ботлихский район Дагестана в 1999 году. Об этом сообщили в пресс-службе СК.

Отмечается, что ФСБ совместно со Следственным комитетом собрали неопровержимые доказательства участия в этом преступлении уроженцев Ставропольского края Ильхана Канмурзаева 1979 года рождения и Каирбека Бакиева 1972 года рождения. На прошлой неделе подозреваемых задержали. Бакиеву суд уже избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, задержанные были членами незаконного в РФ вооруженного формирования, которым руководили Шамиль Басаев и Эмир Хаттаб. В их действиях усматриваются признаки преступлений, предусмотренных статьей "Бандитизм, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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