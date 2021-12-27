Новости России: на трассе Уфа – Оренбург столкнулись 15 автомобилей

На трассе Уфа – Оренбург столкнулись сразу 15 автомобилей. В аварию попали и фуры, и небольшие грузовики, и легковушки. Один человек погиб, еще пять получили серьезные травмы. Дорога была заблокирована. Чтобы убрать все разбитые машины и освободить проезд, потребовалось несколько часов. У места ДТП скопились десятки машин. Инспекторы сейчас разбираются в причинах аварии. Предполагают, что свою роль сыграла непогода. В сильную метель водители не соблюдали дистанцию, и просто не успели вовремя затормозить, и стали по цепочке врезаться друг в друга.



В Томске сеть гипермаркетов "Лента" усилила охрану магазинов после пожаров. Только за последнюю неделю там случилось два возгорания. Первый пожар произошел на улице Елизаровых. Один из работников поджег пиротехнику. В итоге выгорело 3,5 тысячи квадратных метров. А другой пожар произошел на улице Пушкина, также в отделе с пиротехникой. Однако там сотрудники магазина быстро все сами потушили. Тем не менее из здания эвакуировали около 500 человек. Предполагают, что и в этом случае причиной стал поджог. Полицейские вычислили подозреваемого, изучив записи с камер видеонаблюдения. Его уже задержали.

В Краснодарском крае автовладелец взорвал свою машину, чтобы собрать лайки в Сети. Случилось это в станице Казанская. Машину он поставил рядом с автосервисом недалеко от жилых домов. Видео снимали товарищи затейника. На кадрах видно, как мужчина что-то делает в салоне, закрывает дверь "Семерки" и отбегает подальше. Спустя несколько секунд машина взрывается, и обломки разлетаются на несколько метров. Сейчас этим шутником занимается полиция. Мужчине грозит сразу несколько уголовных статей.



В Забайкальском крае грунтовые воды грозят затопить целый поселок. В Сретенском районе прорвало защитную дамбу и поток воды хлынул в сторону поселения Кокуй. Сейчас экстренные службы пытаются перенаправить воду в реку по водоотводным каналам. В районе объявили режим чрезвычайной ситуации.

В Санкт-Петербурге тысячи дронов нарисовали в небе колокольню Смольного собора, какой ее задумывал архитектор Растрелли. Видео с эффектным световым шоу появилось в социальных сетях. Образ сооружения в натуральную величину – 168 метров – дроны построили всего за несколько минут. Этот запуск приурочили к конкретной дате – восхождению на престол императора Николая I. Именно по его указанию было завершено строительство Смольного собора.