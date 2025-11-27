Владелицу подмосковного рехаба, где издевались над детьми, объявили в розыск

Владелицу подмосковного реабилитационного центра, где издевались над детьми, объявили в розыск. Это следует из базы МВД.

Анна Хоботова является руководителем целой сети рехаб-центров в разных регионах. В них также ведутся следственные действия. Ее заведения попадали в скандалы и раньше, но дальше обвинений не доходило. Вся правда о том, что творится за стенами, вскрылась после того, когда в Подмосковье один из пациентов оказался в критическом состоянии.

Возбуждены уголовные дела по статьям об истязании, незаконном лишении свободы и применении насилия. Подростки, которые находились на лечении, утверждают, что Хоботова могла сбежать в Таиланд.

