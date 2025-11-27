Форма поиска по сайту

27 ноября, 12:30

Происшествия

Новости мира: число жертв пожара в Гонконге достигло 55 человек

Столичные полицейские задержали аферистов, которые незаконно сдавали инвалидные парковки

Кассация рассмотрит жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной

Кассационный суд примет решение, кому достанется квартира Ларисы Долиной

Новости мира: во французской Савойе объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

Наводнение в Таиланде стало самым масштабным за последние 300 лет

Число жертв пожара в жилом комплексе Гонконга достигло 44 человек

Два военнослужащих Национальной гвардии погибли в перестрелке у Белого дома

Грузовик врезался в опору освещения на шоссе Энтузиастов в Москве

Полиция проведет проверку после видео с маневрами водителя Mercedes на Можайском шоссе

В Гонконге число жертв крупнейшего пожара возросло до 55 человек, еще почти 300 числятся пропавшими без вести. Огонь охватил 7 высоток жилого комплекса, где проживали около 4 тысяч человек, и быстро распространился по бамбуковым лесам.

Израиль начал крупномасштабную военную операцию в провинции Тубас на севере западного берега реки Иордан. ЦАХАЛ ввел тяжелую технику, установил блокпосты и комендантский час, заявив о цели предотвратить укоренение терроризма. Палестинские СМИ сообщают о более чем 60 задержаниях.

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

