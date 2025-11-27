Новости мира: число жертв пожара в Гонконге достигло 55 человек

В Гонконге число жертв крупнейшего пожара возросло до 55 человек, еще почти 300 числятся пропавшими без вести. Огонь охватил 7 высоток жилого комплекса, где проживали около 4 тысяч человек, и быстро распространился по бамбуковым лесам.

Израиль начал крупномасштабную военную операцию в провинции Тубас на севере западного берега реки Иордан. ЦАХАЛ ввел тяжелую технику, установил блокпосты и комендантский час, заявив о цели предотвратить укоренение терроризма. Палестинские СМИ сообщают о более чем 60 задержаниях.

