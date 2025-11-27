Форма поиска по сайту

27 ноября, 07:45

Происшествия

Новости мира: во французской Савойе объявлено штормовое предупреждение из-за снегопада

Во французской Савойе объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снегопада, ветра и плохой видимости. В регионе ожидается выпадение до полутора метров снега, и сохраняется повышенная опасность схода лавин. По прогнозам, к утру туман местами рассеется, и ненадолго выглянет солнце.

Папа Римский Лев XIV подписал указ, запрещающий католикам многоженство и полиаморию. В документе подчеркивается, что брак представляет собой эксклюзивный союз между одним мужчиной и одной женщиной на всю жизнь. Решение было принято после обсуждения растущей популярности полиамории в западных странах.

